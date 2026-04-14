サンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の初回速報順位として、上位10位および、海外の国・地域別の上位5位を発表した。6月28日にパシフィコ横浜で発表する最終結果に向けた注目の第一報。投票開始の4月9日午前11時〜4月12日午後11時59分までのWEB投票による結果となる（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票含む）。【画像】人気キャラがずらり！初回速報