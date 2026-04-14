【初回速報】「2026年サンリオキャラクター大賞」上位10位 “3大犬キャラクター”たちがそろってランクイン
サンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の初回速報順位として、上位10位および、海外の国・地域別の上位5位を発表した。6月28日にパシフィコ横浜で発表する最終結果に向けた注目の第一報。投票開始の4月9日午前11時〜4月12日午後11時59分までのWEB投票による結果となる（サンリオショップ投票・量販店専門店の投票カードによる投票含む）。
【画像】人気キャラがずらり！初回速報順位表 今後発売されるグッズも
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになった。
初回速報順位で1位にランクインしたのは、「シナモロール」。2020年から5年連続1位を獲得していたが、昨年の最終結果は2位に。今年は1位に返り咲くことができるか、注目が集まる。
2位には、デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」がランクイン。昨年は9年ぶりに1位に輝き、連覇達成に向けてさらなる盛り上がりが期待される。続く3位は「ポチャッコ」（25年最終順位3位）。サンリオを代表する“3大犬キャラクター”たちがそろって上位にランクインした。
さらに、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」といった上位常連キャラクターも好調な滑り出しを見せている。また、昨年31年ぶりのTOP10入りを果たした「あひるのペックル」が7位にランクインし、勢いを見せた。
8位には「リトルツインスターズ」、9位には、がんばった“あなた”にハナマルをくれる不思議なおばけ「はなまるおばけ」（25年最終順位12位）、10位には「バッドばつ丸」（25年最終順位11位）がランクイン。いずれも今後の動向に注目が集まるスタートとなっている。次回の中間順位は5月12日午後1時に発表。
また、「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念し、41位にランクインしたキャラクターに贈る「第41回特別賞」を設けており、初回速報では、マイメロディのはとこの男のコ「リトルフォレストフェロォ」がランクインした。なお、中間発表でも41位のキャラクターを発表予定。
「シナモロール」は、海外順位（国・地域ごと）でも7つの国と地域で暫定1位を獲得し、グローバルな人気を示した。各国・地域で活躍を見せるキャラクターたちの動向にも、注目だ。
6月27日と28日の2日間、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催し、28日には「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表イベントを実施。結果発表イベントでは、上位にランクインしたキャラクターたちが登場する。きょうオープンの特設サイトでは、各ステージの出演キャラクター情報や、メイン会場であるパシフィコ横浜展示ホールB・C・Dへの入場に必要なステージ観覧指定席付き入場チケット、入場チケットの抽選申し込み情報などを掲載している。
さらに全4回にわたり、「2026年サンリオキャラクター大賞」記念アイテムを全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほかで販売する。
■「2026年サンリオキャラクター大賞」記念アイテム詳細
【第2弾】4月22日（水）発売
ぬいぐるみ（全37アイテム）各2794円
シークレットピンズ（3アイテム全24種）各880円
各キャラクターのロゴプリント入りリボンが付いたぬいぐるみと、アクセサリー感覚で服やバッグにつけて楽しめる立体キャラクターのピンバッジ。
【第3弾】4月30日（木）発売
いっぱい好きになって欲しいのデザインシリーズ
「マスコットホルダー」（全8アイテム）各2200円
「キャラクター形シリコーンミニポーチ」（全8アイテム）各1100円
「ミニトートバッグ」（全8アイテム）各1650円
「シークレットステッカーセット」660円
「サンリオキャラクターをいっぱい好きになって欲しい気持ち」をテーマにした、キラキラでうるうるした目とお願いポーズがポイントのデザインシリーズ。
【第4弾】5月13日（水）発売
サンリオコーデコレクションシリーズ
「マスコットホルダー」（全8アイテム）各2596円
「キャラクター形アップリケショルダー」（全6アイテム）各4400円
「シークレットマスコットチャーム」（1アイテム全8種）990円
「ステッカーセット」550円
「コレクトブック」1100円
「シークレットカード＆ケース」（1アイテム全8種）946円
キャラクターたちが自分らしいファッションにお気に入りの小物を取り入れた、おめかしスタイルのデザインシリーズ。サンリオキャラクター大賞の応援にぴったりな、推しキャラクター愛をアピールできるラインアップ。
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになった。
初回速報順位で1位にランクインしたのは、「シナモロール」。2020年から5年連続1位を獲得していたが、昨年の最終結果は2位に。今年は1位に返り咲くことができるか、注目が集まる。
2位には、デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」がランクイン。昨年は9年ぶりに1位に輝き、連覇達成に向けてさらなる盛り上がりが期待される。続く3位は「ポチャッコ」（25年最終順位3位）。サンリオを代表する“3大犬キャラクター”たちがそろって上位にランクインした。
さらに、「クロミ」「ハローキティ」「マイメロディ」といった上位常連キャラクターも好調な滑り出しを見せている。また、昨年31年ぶりのTOP10入りを果たした「あひるのペックル」が7位にランクインし、勢いを見せた。
8位には「リトルツインスターズ」、9位には、がんばった“あなた”にハナマルをくれる不思議なおばけ「はなまるおばけ」（25年最終順位12位）、10位には「バッドばつ丸」（25年最終順位11位）がランクイン。いずれも今後の動向に注目が集まるスタートとなっている。次回の中間順位は5月12日午後1時に発表。
また、「サンリオキャラクター大賞」第41回の開催を記念し、41位にランクインしたキャラクターに贈る「第41回特別賞」を設けており、初回速報では、マイメロディのはとこの男のコ「リトルフォレストフェロォ」がランクインした。なお、中間発表でも41位のキャラクターを発表予定。
「シナモロール」は、海外順位（国・地域ごと）でも7つの国と地域で暫定1位を獲得し、グローバルな人気を示した。各国・地域で活躍を見せるキャラクターたちの動向にも、注目だ。
6月27日と28日の2日間、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催し、28日には「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表イベントを実施。結果発表イベントでは、上位にランクインしたキャラクターたちが登場する。きょうオープンの特設サイトでは、各ステージの出演キャラクター情報や、メイン会場であるパシフィコ横浜展示ホールB・C・Dへの入場に必要なステージ観覧指定席付き入場チケット、入場チケットの抽選申し込み情報などを掲載している。
さらに全4回にわたり、「2026年サンリオキャラクター大賞」記念アイテムを全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップほかで販売する。
■「2026年サンリオキャラクター大賞」記念アイテム詳細
【第2弾】4月22日（水）発売
ぬいぐるみ（全37アイテム）各2794円
シークレットピンズ（3アイテム全24種）各880円
各キャラクターのロゴプリント入りリボンが付いたぬいぐるみと、アクセサリー感覚で服やバッグにつけて楽しめる立体キャラクターのピンバッジ。
【第3弾】4月30日（木）発売
いっぱい好きになって欲しいのデザインシリーズ
「マスコットホルダー」（全8アイテム）各2200円
「キャラクター形シリコーンミニポーチ」（全8アイテム）各1100円
「ミニトートバッグ」（全8アイテム）各1650円
「シークレットステッカーセット」660円
「サンリオキャラクターをいっぱい好きになって欲しい気持ち」をテーマにした、キラキラでうるうるした目とお願いポーズがポイントのデザインシリーズ。
【第4弾】5月13日（水）発売
サンリオコーデコレクションシリーズ
「マスコットホルダー」（全8アイテム）各2596円
「キャラクター形アップリケショルダー」（全6アイテム）各4400円
「シークレットマスコットチャーム」（1アイテム全8種）990円
「ステッカーセット」550円
「コレクトブック」1100円
「シークレットカード＆ケース」（1アイテム全8種）946円
キャラクターたちが自分らしいファッションにお気に入りの小物を取り入れた、おめかしスタイルのデザインシリーズ。サンリオキャラクター大賞の応援にぴったりな、推しキャラクター愛をアピールできるラインアップ。