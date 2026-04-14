【【APCA16 受賞記念】電動ガンくじ】 SALE期間終了後 順次出荷予定 価格：30,000円 LayLaxは、「【APCA16 受賞記念】電動ガンくじ」を同社ECサイトにて販売している。価格は30,000円。 本商品は、同社が「APCA（ベストエアソフトアップグレード パーツメーカー）」を受賞したことを記念して行なわれているもの。KRYTAC製の電動ガン「EMG KRYTAC FN P9