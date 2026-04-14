【【APCA16 受賞記念】電動ガンくじ】 SALE期間終了後 順次出荷予定 価格：30,000円

LayLaxは、「【APCA16 受賞記念】電動ガンくじ」を同社ECサイトにて販売している。価格は30,000円。

本商品は、同社が「APCA（ベストエアソフトアップグレード パーツメーカー）」を受賞したことを記念して行なわれているもの。KRYTAC製の電動ガン「EMG KRYTAC FN P90 AEG」や「KRYTAC KRISS VECTOR GEN2 V2【BK】」などがランダムに当たる。

必ず定価35,000円以上の商品が当たるようになっており、下記のA賞（70,000円～90,000円）は10％、B賞（45,000円～65,000円）は30％、C賞（35,000円以上）は60％の確立で封入されている。なお、発送は期間終了後順次行なわれる予定となっているほか、購入者都合でのキャンセル・返品はできない。また、18歳未満と高校生は購入できない。

□「【APCA16 受賞記念】電動ガンくじ」のページ

「【APCA16 受賞記念】電動ガンくじ」賞品ラインナップ

A賞（10％）

B賞（30％）

C賞（60％）

EMG KRYTAC FN P90 AEG KRYTAC KRISS VECTOR GEN2 V2【BK】 KRYTAC TRIDENT MK3 PDW M-LOK KRYTAC EMG BARRETT MK3 REC7 SBR M-LOK【FDE】 KRYTAC EMG BARRETT MK3 REC7 CRB M-LOK【FDE】UMAREX / Elite Force H&K MP5 SD6 KIT EYETRACE JP Ver. UMAREX / Elite Force H&K MP5K EYETRACE JP Ver. UMAREX / Elite Force H&K MP5 M-LOK EYETRACE JP Ver. LANCER TACTICAL Gen 4 Predator 8" CQB AEG w/ Nebula II LANCER TACTICAL Gen 4 L119A2 AEG w/ Nebula II【BK】UMAREX / Elite Force H&K HK416A5 EYETRACE TAN JP Ver. UMAREX / Elite Force H&K HK416A5 EYETRACE BLACK JP Ver. SIG SAUER ProForce MPX K LANCER TACTICAL Gen 3 BG Defense Licensed Type-A MK2 10" Airsoft M4 AEG LANCER TACTICAL Gen 3 BG Defense Licensed Type-A MK2 12" Airsoft M4 AEG LANCER TACTICAL Gen 3 BG Defense Licensed Type-A SPR 10" Airsoft M4 AEG LANCER TACTICAL Gen 3 BG Defense Licensed Type-A SPR 12" Airsoft M4 AEG

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