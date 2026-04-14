NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟!』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら4月12日に放送された第十四回「絶体絶命！」では、義弟・長政の謀反を知った信長の激しい動揺と怒りが描かれました。なかでも、信長を演じる小栗旬さんの鬼気迫る演技に、視聴者の注目が集まっています。＊以下第十四回のネタバレを含み