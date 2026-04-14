NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟!』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら

4月12日に放送された第十四回「絶体絶命！」では、義弟・長政の謀反を知った信長の激しい動揺と怒りが描かれました。

なかでも、信長を演じる小栗旬さんの鬼気迫る演技に、視聴者の注目が集まっています。

＊以下第十四回のネタバレを含みます。

＜第十四回のあらすじ＞

浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小栗旬）は激高。

しかし藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決意する。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

藤吉郎はわずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことになり、小一郎（仲野太賀）は、その中でも最も危険な役目を引き受ける。

兄弟の命がけの撤退戦が始まる！

その頃、京で長政の謀反を知った義昭（尾上右近）は、ある決意を固めていた。

裏切りられ、怒り狂う信長

長政が朝倉側に寝返ったとの知らせを受け、信長は激しく取り乱します。

しかし、それが事実だと突きつけられた瞬間、表情は一変。

「なぜじゃ…なぜじゃ…長政〜っ！」

怒りに震えながら、「長政が首、この手ではねてくれるわ」と言い放つ姿は、完全に冷静さを失っていました。

さらに、要潤演じる明智光秀を蹴り飛ばし刀を向ける場面では、その狂気が頂点に達します。

SNSでは「疑心と怒り。小栗信長が最高すぎる」「血走ってて怖い」「不器用な人。見れば見るほど可哀想になってくる」と、その演技を絶賛する声が目立ちます。

充血した目が語るもの

さらに、京都に戻ったあと、信長が尾上右近演じる義昭に「公方様の命を果たすことができませんでした」と詫びるシーンも圧巻。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

「態勢を整え次第すぐに打って出ますれば…」

そう言いながらゆっくりと顔を上げる信長。

「どうか…ご安心くだされ」という言葉とは裏腹に、その髪は乱れ、顔は汚れ、目は赤く充血していました。

このシーンに、「目が死んでいる」「公方様に顔を上げた充血信長が歴代で一番怖い…」「完全に闇に染まってしまっている」「俳優って目の充血までどうにかできるんですか!?」「信長がダークサイドに堕ちた瞬間。これぞ役者魂!!」など、その演技を称賛するする声が。

関係に亀裂が…

一方、信長の死を半ば確信していた義昭の動揺ぶりも描かれました。

「頼もしい限りじゃ」といいつつ、その表情はどことなく引きつっています。

両者の関係に不穏な空気が漂い始めていることを感じさせるシーンでした。

今回の一件が、のちの関係悪化へとつながっていくことに。

信頼が裏切られたとき、人はどこまで壊れてしまうのか――。

今後の展開から、ますます目が離せません。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。