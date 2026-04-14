農林水産省は14日、政府備蓄米の買い入れに向けた入札を2年ぶりに再開しました。鈴木農水相「食料安全保障の観点から“供給の不足に備えた備蓄水準の回復”を進めていく」農林水産省は14日、政府備蓄米の買い入れに向けた入札を再開しました。対象は今年収穫されるおよそ21万トンで、買い入れが行われるのは2年ぶりです。政府は不作などの事態に備え、およそ100万トンのコメを備蓄していますが、価格の高騰を抑えることなどを目的