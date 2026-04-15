農林水産省は15日、2年ぶりに再開した備蓄米買い入れ入札の初回結果を公表し、予定数量の20万7521トンのうち、1万1710トンが落札されたと発表した。落札は全体の5.6％にとどまった。政府の買い入れ価格は非公表。業界関係者によると、今回は買い入れ価格を探るために高値を提示した業者もいて、落札できないケースがあったとみられる。農水省によると、入札者数は82あり、落札者数は18だった。入札数量は計10万9584トンで、予