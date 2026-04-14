セリアで思わず二度見してしまう、つぶらな瞳の食パンポーチ。目が合った瞬間にカゴ行きしてしまうほどの愛らしさと、シュールな存在感が魅力です。作りはラフでも、それを補って余りある可愛さで癒やされる愛され系コインケース。売り場で見つけたらぜひ手に取ってみてほしいアイテムです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コインポーチ 食パン価格：￥110（税込）サイズ（約）：W11.5×H11.5cm販