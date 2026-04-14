100均で運命の出会い…「目が合った瞬間カゴにいれちゃったよ」可愛すぎるコインケース
商品情報
商品名：コインポーチ 食パン
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：W11.5×H11.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4539314538733
売り場で目が合った瞬間、気付けばカゴに入れていました…！
セリアで思わず「これは連れて帰るしかない！」と感じたアイテムに出会いました。それがこの、つぶらな瞳の食パンがデザインされた『コインポーチ 食パン』です。
まず目を引くのは、リアルな食パンのプリントにちょこんと乗った愛らしい表情。どこかシュールな雰囲気がクセになります。
さらに、両手を上げてバンザイしているようなポーズも相まって、見ているだけでなんだか癒やされる存在感。無言なのに「連れて帰って〜」と訴えかけてくるような、不思議な魅力があります。
小物入れにピッタリ！セリアの『コインポーチ 食パン』
正直なところ、作り自体はかなりシンプル。裏地はなく、縫製もややラフで、価格相応な仕上がりです。
コインケースとして使うこともできますが、大量の小銭を入れるよりは、ちょっとした小銭を持ち歩く程度が安心だと思います。
どちらかというと、目薬やリップ、アクセサリーなどの小物入れとして使うのがおすすめ。バッグの中で迷子になりがちなアイテムを、可愛くまとめてくれます。
さらに、ファスナー部分にフックやチェーンを付ければ、バッグにぶら下げて楽しむことも可能。シンプルなバッグにひとつ付けるだけで、一気に遊び心のある雰囲気になります。
今回はセリアの『コインポーチ 食パン』をご紹介しました。
しっかりした作りのポーチを求めている人には物足りないかもしれませんが、むしろ、このゆるさも含めて愛せてしまうのがポイントです。
多少の粗さを補って余りある、この圧倒的な愛嬌。「とにかくこの顔が好き！」という直感を信じて買っても、きっと後悔しないはず。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。