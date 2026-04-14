写真左から、板谷由夏、鈴木伸之、濱田岳、石井杏奈、生瀬勝久ドラマ9「刑事、ふりだしに戻る」（毎週金曜夜9時〜）。記者会見が行われ、主演・濱田岳をはじめ、共演の石井杏奈、鈴木伸之、板谷由夏、生瀬勝久が登壇。それぞれが人生でやり直したいことを明かした。【動画】アラフォー刑事が10年前にタイムリープ！？ 「刑事、ふりだしに戻る」人生をやり直す、新感覚のタイムリープサスペンス恋人を亡くして以来やる気を失い、冴