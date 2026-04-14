◇ア・リーグヤンキース11×−10エンゼルス（2026年4月13日ニューヨーク）ヤンキースは13日（日本時間14日）、本拠でのエンゼルスとの壮絶な乱打戦を制し、サヨナラ勝ちで連敗を5で止めた。初回にジャッジに先制2ラン、2回にはカバジェロに2ランが飛び出し、相手先発・菊池雄星を4回途中4失点でマウンドから引きずり降ろした。ところが、先発したウォーレンが3回途中4失点と乱調。後を継いだ救援陣も失点を重ねた。