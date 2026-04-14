◇ア・リーグ ヤンキース11×−10エンゼルス（2026年4月13日 ニューヨーク）

ヤンキースは13日（日本時間14日）、本拠でのエンゼルスとの壮絶な乱打戦を制し、サヨナラ勝ちで連敗を5で止めた。

初回にジャッジに先制2ラン、2回にはカバジェロに2ランが飛び出し、相手先発・菊池雄星を4回途中4失点でマウンドから引きずり降ろした。

ところが、先発したウォーレンが3回途中4失点と乱調。後を継いだ救援陣も失点を重ねた。

それでもジャッジが6回にこの試合2本目となる6号ソロを放つと、8−10で迎えた9回、グリシャムの2ランで土壇場で試合を振り出しに戻した。

さらに、カバジェロが二塁打で続くと、最後は無死二、三塁から相手右腕・ロマノの暴投で三塁走者のカバジェロが生還。サヨナラのホームを踏み、打ち合いを制した。

エンゼルスは先発・菊地が3回1/3を4安打4失点で、今季4度目の先発も初勝利はつかめなかった。主砲・トラウトがジャッジに負けじと6回に3号3ラン、同点の8回には勝ち越しの7号2ランを放ったが、投手陣が崩れ、競り合いを落とした。