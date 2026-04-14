アイ・スクリーム、ユー・スクリーム。『ホステル』（2005）『グリーン・インフェルノ』（2013）や『サンクスギビング』（2023）などホラーの鬼才イーライ・ロス監督による恐怖の最新作『アイスクリームマン（原題：Ice Cream Man）』より米ティザー映像が公開された。 子どもの頃、夢中になった巡回型のアイスクリームトラック。陽気な音楽と共に架空の田舎町ベイリ