【グランデスケール ジェネ（ステラティアーズVer.）】 8月 発売予定 価格：13,200円 コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール ジェネ（ステラティアーズVer.）」を8月に発売する。価格は13,200円。 本製品は、スマホゲーム「ファンタシースターオンライン2 es」より、メインヒロインの「ジェネ」が後半の衣装「ステラティア