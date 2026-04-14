【グランデスケール ジェネ（ステラティアーズVer.）】 8月 発売予定 価格：13,200円

コトブキヤは、プラモデル「グランデスケール ジェネ（ステラティアーズVer.）」を8月に発売する。価格は13,200円。

本製品は、スマホゲーム「ファンタシースターオンライン2 es」より、メインヒロインの「ジェネ」が後半の衣装「ステラティアーズ」を纏った姿を、精緻なコトブキヤプラモデルのCADデータを拡大再設計し、遊びの幅や組み立てやすさ、塗装しやすさなど、大きなスケールならではのホビーの楽しみを提供するプラモデルシリーズ「グランデスケール」で商品化したもの。

空気中のフォトン吸収効率を上げるために胸部、スカート部分等がより煽情的なデザインとなった衣装「ステラティアーズ」を忠実に再現しており、衣装デザイン変更に伴い可動性も向上している。

さらに、設定画のプロポーションを忠実に再現した造形とCAD設計を用いた可動範囲の両立により、ゲーム中の様々なイラストのポーズを楽しむことができる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属する。

「グランデスケール ジェネ（ステラティアーズVer.）」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約250mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

(C)SEGA