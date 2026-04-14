コスパ最強！ 180万円で買える「トヨタ最安SUV」はどう変わる!?トヨタ「ライズ」は、2019年11月の発売以来、コンパクトSUV市場を牽引する存在として常に高い人気を保ってきました。日本自動車販売協会連合会（自販連）は2026年4月6日、2025年度（2025年4月〜2026年3月）の乗用車ブランド通称名別順位（軽乗用車を除く）を発表しています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタで“いちばん安いSUV”180万円で買える「ライズ」