インフレ（物価高）の時代、そして、地域紛争など地政学リスクが高まり株式や債券といった金融資産の価格変動率が大きくなる中で「金（ゴールド）」の価値が高まっている。実質的に金に投資する「ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし）」は、ウエルスアドバイザーが２０２６年２月に発表した『ＷｅａｌｔｈＡｄｖｉｓｏｒＡｗａｒｄ２０２５”ＮＩＳＡ成長投資枠”ＷＡ優秀ファンド賞』で「オルタナティブ型部門」にて「