猫との生活で起こりうる騒音トラブル3選 猫との生活でも、意外と近所迷惑になりうる騒音が発生します。どのような騒音トラブルが起きやすいのでしょうか？ 1.鳴き声 猫は鳴き声が小さいから、近所迷惑にならないと思っていませんか。決してそんなことはありません。発情期に、外で猫が大声を上げているのを聞いたことがないでしょうか。猫同士がケンカする声が聞こえることもありますね。そのように、意外と猫の