猫との生活で起こりうる騒音トラブル3選

猫との生活でも、意外と近所迷惑になりうる騒音が発生します。どのような騒音トラブルが起きやすいのでしょうか？

1.鳴き声

猫は鳴き声が小さいから、近所迷惑にならないと思っていませんか。決してそんなことはありません。発情期に、外で猫が大声を上げているのを聞いたことがないでしょうか。猫同士がケンカする声が聞こえることもありますね。そのように、意外と猫の声は大きいのです。

猫を飼っている方なら、夜中に猫の鳴き声で起こされたという経験もあるかもしれませんね。室内で飼っていても、猫が大きな声で鳴けば、外まで声が響きます。静かな時間、特に深夜は要注意です。

2.着地音

猫は高い場所へ登るのが好きです。音もなく、いつの間にか家具の上などに登っていて、びっくりすることがあります。しかし、降りるときは想像以上に派手なのです。

床の上に着地する瞬間に、大きな音がします。もし、集合住宅の2階以上に住んでいたら、階下の部屋に響いているのは間違いないでしょう。飼い主さんにとっては慣れた音でも、ご近所では迷惑になっているかもしれません。

3.走り回る

猫は普段、音もなく静かに移動します。これは、獲物に気づかれないように近づくための習性です。ところが、ドタドタと大きな音をたてて走り回ることがあります。特に多頭飼育で追いかけっこを始めてしまったら大変です。

よく「夜の運動会」といわれますが、猫は夜中に突然走り回ることがあり、これが始まると、飼い主さんも起こされてしまうほどの騒音です。恐らく、近隣にも響いていることでしょう。

猫の騒音対策

猫が飛び降りたり走ったりするのをやめさせることはできません。そんなことをすれば、猫が運動不足になったりストレスを抱えてしまうでしょう。猫の健康を害してしまうかもしれないのです。

猫の騒音を軽減させるためには、防音マットやカーペットを敷くのが効果的です。防音カーテンなども併用すると、鳴き声対策にもなります。

深夜に走り回ったり鳴くのは、要求が満たされていないこともあります。飼い主さんがおもちゃで遊んであげたり、トイレが汚れたらすぐに片づけるなど、日頃から気をつけましょう。猫が快適に過ごせる環境作りも大切です。

まとめ

油断していると、猫もご近所トラブルの原因になることがあります。室内で飼っていても、その音は意外と聞こえているのです。

周囲に響いているかも知れない、という意識を持ってしっかり対策しておきましょう。