2026年4月13日、YouTubeがライブ配信に関する4つの新機能を公開しました。その中に、視聴者が盛り上がった瞬間を検知して広告を一時停止する機能が含まれています。Four tools for interactive live streaming and fan support on YouTube - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/live-streaming-updates-monetization-tools/4つの新機能は以下の通りです。◆1：ジュエルを使用したギフトの有効化視聴者が「ジュエル