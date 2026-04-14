春の味覚といえば、やっぱりたけのこ。しっとりとした鶏肉とともに、しそ風味のころもで軽やかに揚げれば、食卓がぱっと華やぎます。しそと梅のさっぱりとした酸味がほどよくきいて、ひと口で思わず唸るおいしさ。ひと手間かけてでも味わいたい、季節のごちそうをどうぞ。『たけのこと鶏肉のしそ風味天ぷら』のレシピ材料（2人分）ゆでたけのこ……1/2本（約150g） 鶏胸肉（皮なし）……1枚（約200g） 青じその葉……6枚 梅干し（