水煮たけのこで手軽に春の味『たけのこと鶏肉のしそ風味天ぷら』

春の味覚といえば、やっぱりたけのこ。しっとりとした鶏肉とともに、しそ風味のころもで軽やかに揚げれば、食卓がぱっと華やぎます。しそと梅のさっぱりとした酸味がほどよくきいて、ひと口で思わず唸るおいしさ。ひと手間かけてでも味わいたい、季節のごちそうをどうぞ。

『たけのこと鶏肉のしそ風味天ぷら』のレシピ

材料（2人分）

ゆでたけのこ……1/2本（約150g）

鶏胸肉（皮なし）……1枚（約200g）

青じその葉……6枚

梅干し（塩分12％・大）……1個（約20g）

〈A〉

めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ1

酒……大さじ1

〈B〉

天ぷら粉……1/2カップ（約65g）

冷水……1/2カップ

サラダ油……適宜

作り方

（1）たけのこは根元から2cmのところで穂先を切り分ける。根元は厚みを半分に切り、それぞれ厚みの真ん中に浅い切り目を入れて半分に切る。穂先は4等分のくし形に切る。青じそは軸を切り、せん切りにする。梅干しは種を取り、たたく。鶏肉は幅1cm、一口大のそぎ切りにする。

（2）ボールに〈A〉を混ぜ、たけのこにからめて下味をつける。別のボールに〈B〉を混ぜ、青じそを加えてさらに混ぜ、ころもを作る。フライパンにサラダ油を高さ2cmくらいまで入れて低温（160〜165℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がゆっくりと揺れながら出る程度）に熱し、しっかりと汁けをきったたけのこにころもをからめて入れる。中火で1分30秒揚げて返し、1分30秒揚げて取り出し、油をきる。

（3）〈A〉のボールに梅肉を加えて混ぜ、鶏肉を入れて味をからめる。しっかりと汁けをきった鶏肉全体に2のころもをからめて揚げ油に入れる。そのまま1分30秒揚げて返し、さらに1分30秒揚げる。取り出して油をきり、たけのことともに器に盛る。

生のたけのこが出回るこの時期は、「ゆでたけのこ」も手に入りやすくなります。手軽に取り入れて、旬のごちそうを楽しんでみてください♪

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）