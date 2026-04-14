水煮たけのこで手軽に春の味『たけのこと鶏肉のしそ風味天ぷら』
春の味覚といえば、やっぱりたけのこ。しっとりとした鶏肉とともに、しそ風味のころもで軽やかに揚げれば、食卓がぱっと華やぎます。しそと梅のさっぱりとした酸味がほどよくきいて、ひと口で思わず唸るおいしさ。ひと手間かけてでも味わいたい、季節のごちそうをどうぞ。
『たけのこと鶏肉のしそ風味天ぷら』のレシピ
材料（2人分）
ゆでたけのこ……1/2本（約150g）
鶏胸肉（皮なし）……1枚（約200g）
青じその葉……6枚
梅干し（塩分12％・大）……1個（約20g）
〈A〉
めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ1
酒……大さじ1
〈B〉
天ぷら粉……1/2カップ（約65g）
冷水……1/2カップ
サラダ油……適宜
作り方
（1）たけのこは根元から2cmのところで穂先を切り分ける。根元は厚みを半分に切り、それぞれ厚みの真ん中に浅い切り目を入れて半分に切る。穂先は4等分のくし形に切る。青じそは軸を切り、せん切りにする。梅干しは種を取り、たたく。鶏肉は幅1cm、一口大のそぎ切りにする。
（2）ボールに〈A〉を混ぜ、たけのこにからめて下味をつける。別のボールに〈B〉を混ぜ、青じそを加えてさらに混ぜ、ころもを作る。フライパンにサラダ油を高さ2cmくらいまで入れて低温（160〜165℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がゆっくりと揺れながら出る程度）に熱し、しっかりと汁けをきったたけのこにころもをからめて入れる。中火で1分30秒揚げて返し、1分30秒揚げて取り出し、油をきる。
（3）〈A〉のボールに梅肉を加えて混ぜ、鶏肉を入れて味をからめる。しっかりと汁けをきった鶏肉全体に2のころもをからめて揚げ油に入れる。そのまま1分30秒揚げて返し、さらに1分30秒揚げる。取り出して油をきり、たけのことともに器に盛る。
生のたけのこが出回るこの時期は、「ゆでたけのこ」も手に入りやすくなります。手軽に取り入れて、旬のごちそうを楽しんでみてください♪
女子栄養大学卒。山梨県生まれ。食品会社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。女子栄養大学栄養クリニックのヘルシーダイエットコースの料理指導を行う。減塩や骨粗鬆症対策など、健康に配慮した料理への造詣が深く、健康的でもおいしく、続けやすいレシピに定評がある。