◆ウォルドーフ・アストリア大阪で開業1周年記念のアフタヌーンティー。テーマはニューヨークのエレガンスウォルドーフ・アストリア大阪の開業1周年を祝し、ラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」にて「Elegance in New York Mode」アフタヌーンティーが開催中。期間は、2026年5月31日（日）まで。ニューヨーク・マンハッタンの社交文化をテーマに、ここでしか味わうことのできない特別な美食の数々をお届け。洗練されたニューヨー