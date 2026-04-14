ウォルドーフ・アストリア大阪で開業1周年記念のアフタヌーンティー。テーマはニューヨークのエレガンス
◆ウォルドーフ・アストリア大阪で開業1周年記念のアフタヌーンティー。テーマはニューヨークのエレガンス
ウォルドーフ・アストリア大阪の開業1周年を祝し、ラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」にて「Elegance in New York Mode」アフタヌーンティーが開催中。期間は、2026年5月31日（日）まで。
ニューヨーク・マンハッタンの社交文化をテーマに、ここでしか味わうことのできない特別な美食の数々をお届け。洗練されたニューヨークの美意識が宿る、エレガントなスイーツ＆セイボリーを堪能して。
この記事の要約レポート
・ウォルドーフ・アストリア大阪のラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」で「Elegance in New York Mode」アフタヌーンティーを開催。期間は2026年5月31日（日）まで
・ニューヨーク・マンハッタンの社交文化をテーマにした美食が味わえる
・シグニチャーの「キャビアフィナンシェ」をはじめ、ロブスターやフォアグラなどを使った繊細な味わいのセイボリー
・ウォルドーフ・サラダのエッセンスを取り入れた「胡桃とレーズンのスコーン」も
・ニューヨークの洗練さを感じさせる華やかなスイーツにうっとり
・「黒毛和牛のローストビーフ」など贅沢なオプションメニューも
ニューヨークの伝統をモダンに再構築した美食の数々
ピーコック・アレーのシグニチャーである「キャビアフィナンシェ」をはじめ、真っ赤なカクテルソースが映える「ロブスターロール」や、熟成チェダーチーズが香る「グリルチーズサンド」、フォアグラのムースに茸のうまみを凝縮させた「椎茸とフォアグラのガトー」など、ニューヨークのクラシックを現代の感性で磨きあげたセイボリーは、どれも驚くほど繊細な仕上がり。
焼きたてのスコーンは2種類。「胡桃とレーズンのスコーン」は、ウォルドーフ・サラダのエッセンスを取り入れ、林檎のムースとピクルスの酸味、ミニセロリの清涼感を胡桃の生地に重ねた1品。「アマゾンカカオ風味のスコーン」は、香り豊かなカカオにプラリネのバタークリームとエスプレッソクーリのほろ苦さを合わせ、奥行きを感じさせる味わいに。
特別感を表現した華やかなスイーツたちにうっとり
シグニチャーの「ベルベットチーズケーキ」は、いちごのソースを忍ばせてよりエレガントでモダンな表情に。神戸・六甲の自然に育まれた弓削牧場のはちみつを使用した「パイナップルのタルトフルール」は、花びらが幾重にも重なり、ドレスのような優美なフォルムに仕上げられている。しっとりとした白い生地にリュバーブの酸味を加えた「サワークリームロール」は、軽やかなドレープを思わせるやわらかな口当たり。ニューヨークの洗練さを凝縮したような、五感を刺激するスイーツたちを一つひとつじっくりと味わってみて。
社交界の華やかさを映す贅を尽くした特別メニュー
よりリッチな気分に浸るなら、かつてのマンハッタンの社交文化に着想を得たオプションメニュー（2品＋4,000円）も外せない。なめらかなマッシュポテトが添えられた「黒毛和牛のローストビーフ」は、山わさびの爽やかな香りが引き立ち、まさにメインディッシュの風格。「ジャン・クラウド・エクストラ風 苺とカカオのクープ」は、伝統のオールドレシピへの敬意が詰まった1皿。濃厚なチョコレートのコクと、甘酸っぱいいちごが奏でる鮮やかなハーモニーが、贅沢なティータイムを華麗に彩る。
1周年を祝う特別な空間で、最高にモードでエレガントな午後のひとときを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
日本初開業のホテルブランド。大阪の街を見下ろすラウンジで特別時間を
「ピーコック・アレー」は、ウォルドーフ・アストリア大阪が誇るラグジュアリーなラウンジ＆バー。28階から見渡す大阪の街並みを眼下に、壮麗なシャンデリアの灯りに包まれながら、極上のリラックスタイムを満喫できる。アンドレ・フー氏による洗練されたデザインはもちろん、ジノリの食器で提供されるスイーツや料理の色彩も美しく、目を引くこと間違いなし。
ウォルドーフ・アストリア大阪の開業1周年を祝し、ラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」にて「Elegance in New York Mode」アフタヌーンティーが開催中。期間は、2026年5月31日（日）まで。
ニューヨーク・マンハッタンの社交文化をテーマに、ここでしか味わうことのできない特別な美食の数々をお届け。洗練されたニューヨークの美意識が宿る、エレガントなスイーツ＆セイボリーを堪能して。
・ウォルドーフ・アストリア大阪のラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」で「Elegance in New York Mode」アフタヌーンティーを開催。期間は2026年5月31日（日）まで
・ニューヨーク・マンハッタンの社交文化をテーマにした美食が味わえる
・シグニチャーの「キャビアフィナンシェ」をはじめ、ロブスターやフォアグラなどを使った繊細な味わいのセイボリー
・ウォルドーフ・サラダのエッセンスを取り入れた「胡桃とレーズンのスコーン」も
・ニューヨークの洗練さを感じさせる華やかなスイーツにうっとり
・「黒毛和牛のローストビーフ」など贅沢なオプションメニューも
ニューヨークの伝統をモダンに再構築した美食の数々
ピーコック・アレーのシグニチャーである「キャビアフィナンシェ」をはじめ、真っ赤なカクテルソースが映える「ロブスターロール」や、熟成チェダーチーズが香る「グリルチーズサンド」、フォアグラのムースに茸のうまみを凝縮させた「椎茸とフォアグラのガトー」など、ニューヨークのクラシックを現代の感性で磨きあげたセイボリーは、どれも驚くほど繊細な仕上がり。
焼きたてのスコーンは2種類。「胡桃とレーズンのスコーン」は、ウォルドーフ・サラダのエッセンスを取り入れ、林檎のムースとピクルスの酸味、ミニセロリの清涼感を胡桃の生地に重ねた1品。「アマゾンカカオ風味のスコーン」は、香り豊かなカカオにプラリネのバタークリームとエスプレッソクーリのほろ苦さを合わせ、奥行きを感じさせる味わいに。
特別感を表現した華やかなスイーツたちにうっとり
シグニチャーの「ベルベットチーズケーキ」は、いちごのソースを忍ばせてよりエレガントでモダンな表情に。神戸・六甲の自然に育まれた弓削牧場のはちみつを使用した「パイナップルのタルトフルール」は、花びらが幾重にも重なり、ドレスのような優美なフォルムに仕上げられている。しっとりとした白い生地にリュバーブの酸味を加えた「サワークリームロール」は、軽やかなドレープを思わせるやわらかな口当たり。ニューヨークの洗練さを凝縮したような、五感を刺激するスイーツたちを一つひとつじっくりと味わってみて。
社交界の華やかさを映す贅を尽くした特別メニュー
よりリッチな気分に浸るなら、かつてのマンハッタンの社交文化に着想を得たオプションメニュー（2品＋4,000円）も外せない。なめらかなマッシュポテトが添えられた「黒毛和牛のローストビーフ」は、山わさびの爽やかな香りが引き立ち、まさにメインディッシュの風格。「ジャン・クラウド・エクストラ風 苺とカカオのクープ」は、伝統のオールドレシピへの敬意が詰まった1皿。濃厚なチョコレートのコクと、甘酸っぱいいちごが奏でる鮮やかなハーモニーが、贅沢なティータイムを華麗に彩る。
1周年を祝う特別な空間で、最高にモードでエレガントな午後のひとときを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
日本初開業のホテルブランド。大阪の街を見下ろすラウンジで特別時間を
「ピーコック・アレー」は、ウォルドーフ・アストリア大阪が誇るラグジュアリーなラウンジ＆バー。28階から見渡す大阪の街並みを眼下に、壮麗なシャンデリアの灯りに包まれながら、極上のリラックスタイムを満喫できる。アンドレ・フー氏による洗練されたデザインはもちろん、ジノリの食器で提供されるスイーツや料理の色彩も美しく、目を引くこと間違いなし。