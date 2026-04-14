靴洗い専用ブラシといえばハードな質感のものが多いですが、靴が傷まないか心配な上、泡立ちもイマイチな感じがします。そんな中見つけたのが、ダイソーの『W素材の泡だちシューズブラシ』。柔らかい素材と硬い素材の、2種類の素材で構成されているのが特徴です。泡立ちも良く、靴をやさしくしっかりケアできますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：W素材の泡だちシューズブラシ価格：￥110（税込）サイズ（約）：5cm×2