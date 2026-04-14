仲良し3兄妹の微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「優しさに溢れてる」「すごく平和」「自然と笑顔になれる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：大型犬を抱っこしたら、1歳の女の子と柴犬が『羨ましい』と言って…あまりにも素敵な『愛に溢れたやり取り』】 ゴールデンレトリバーを抱っこしたら… YouTubeチ