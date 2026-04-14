仲良し3兄妹の微笑ましいワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「優しさに溢れてる」「すごく平和」「自然と笑顔になれる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬を抱っこしたら、1歳の女の子と柴犬が『羨ましい』と言って…あまりにも素敵な『愛に溢れたやり取り』】

ゴールデンレトリバーを抱っこしたら…

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの日常を紹介しています。ある日、家の中で遊んでいたときのこと。

パパがおからちゃんを抱っこしてあげると、おからちゃんは大喜び！！その姿を見たうにくんが、「ずるい～」とヤキモチを妬いたそうです。うにくんは、おからちゃんの毛を少し噛んで降ろそうとしていたとか。そこへやってきたのは、ほのちゃん。自分も抱っこしてほしい、とせがみにきたのでした。

パパの前に大行列が！？

パパに抱っこしてほしくて、うらやましそうにおからちゃんを見上げていたうにくんとほのちゃん。おからちゃんを降ろすと、我先にと手を伸ばして抱っこをせがんだそうです。パパの周りは、あっという間に抱っこ待ちの行列が…！

パパは、順番通りにみんなを抱っこしてあげました。しかし、大型犬を含む3人の抱っこは腰に響いたようです。ときおり休憩も挟みながら、抱っこして走ってあげたり、揺らしてあげたりと全力で遊んだといいます。

女の子の優しさにホッコリ

再びおからちゃんの順番になると、またまたうにくんがヤキモチ！おからちゃんにしがみつくうにくんを見たほのちゃんは、「私が抱っこしてあげる！」とうにくんを追いかけたそうです。残念ながら逃げられてしまいましたが、ほのちゃんの優しさにホッコリ…。

パパの腰に限界が来たため、抱っこ遊びは終了。パパへの愛が溢れる3人と、そんな中でも思いやりを忘れないほのちゃんの行動は、見ているだけで笑顔になってしまいますね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「幸せそうな表情が可愛い」「純粋な愛情が伝わってきます」「本当に仲良し3兄妹ですね」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。