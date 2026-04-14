クリームチーズは、チーズの中でも比較的くせが少なく、さまざまな食材と合わせやすいのが特長です。和・洋どちらのアレンジにも馴染むため、ビールやワイン、日本酒など、お酒の種類に合わせたおつまみを作ることができますよ。今回は、そんなクリームチーズが主役の簡単おつまみ8選をご紹介。和え物やサラダ、つくね、カナッペなど、おつまみのレパートリーが増えること間違いなしです。ぜひ今夜の一杯のおともに作ってみてくだ