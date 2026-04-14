クリームチーズ 簡単おかか和え 無限おつまみ【材料】（2人分）クリームチーズ 70~80gレモン汁 少々かつお節 3g粗びき黒コショウ 少々しょうゆ 小さじ 1~1.5【下準備】1、クリームチーズは1cm角に切り、レモン汁をからめる。【作り方】1、クリームチーズに粗びき黒コショウを全体にかけ、かつお節を全体にからめる。しょうゆをかけてサッと混ぜ合わせ、器に盛る。