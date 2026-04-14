クリームチーズは、チーズの中でも比較的くせが少なく、さまざまな食材と合わせやすいのが特長です。和・洋どちらのアレンジにも馴染むため、ビールやワイン、日本酒など、お酒の種類に合わせたおつまみを作ることができますよ。


今回は、そんなクリームチーズが主役の簡単おつまみ8選をご紹介。

和え物やサラダ、つくね、カナッペなど、おつまみのレパートリーが増えること間違いなしです。ぜひ今夜の一杯のおともに作ってみてくださいね。

■【どんなお酒にも合う】クリームチーズ 簡単おかか和え 無限おつまみ
和・洋の食材を組み合わせたおつまみです。かつお節が入ることで燻製のような奥深い風味が感じられます。粗びき黒コショウをひと振りすると、ピリリとした刺激がアクセントに。全体の味を引き締めてくれます。お酒の種類を問わず楽しめる一品です。

クリームチーズ 簡単おかか和え 無限おつまみ


【材料】（2人分）

クリームチーズ 70~80g
レモン汁 少々
かつお節 3g
粗びき黒コショウ 少々
しょうゆ 小さじ 1~1.5

【下準備】

1、クリームチーズは1cm角に切り、レモン汁をからめる。



【作り方】

1、クリームチーズに粗びき黒コショウを全体にかけ、かつお節を全体にからめる。しょうゆをかけてサッと混ぜ合わせ、器に盛る。





■クリームチーズが主役のおつまみ7選

【ビール・ワイン】クリームチーズと昆布 和えるだけ 濃厚なおいしさ



旨味たっぷりの塩昆布とクリームチーズは相性抜群！ 大葉を添えれば、和風テイストのおつまみが完成です。クラッカーやトーストにのせるのはもちろん、角切りにしたトマトを和えても◎。多彩なアレンジが楽しめます。

【日本酒・焼酎】クリームチーズのしょうゆ漬け



しょうゆに漬け込んだクリームチーズに、青のりをたっぷりまとわせた一品。磯の香りがフワッと広がり、チーズのコクがたまりません。日本酒や焼酎のおともにぴったりです。

【どんなお酒にも合う】チーズ入りひとくちつくね



トロッとしたクリームチーズがくせになります。ひと口サイズで食べやすく、子どもから大人まで思わず何度も手が伸びてしまう一品です。パサつきがちな鶏ひき肉も、片栗粉を入れるため、もっちり・ふわふわ食感に。肉ダネはスプーンですくってフライパンに入れるだけなので、成型の手間がなく、調理もラクチンです。

【どんなお酒にも合う】アボチーズ冷やっこ風



王道のねっとりコンビ、アボカドとクリームチーズにレモンじょうゆを合わせ、さっぱりといただきます。仕上げにかつお節を添えれば、香り立つ贅沢おつまみに。刻んだ大葉やしらすを散らしても美味です。

【どんなお酒にも合う】クリームチーズの明太子和え



定番の明太マヨネーズに、クリームチーズとブロッコリーを合わせた、食べ応え抜群の和え物です。色鮮やかな見た目なので、食卓を彩る副菜としても重宝します。味がぼやけないよう、茹でたブロッコリーの水気をしっかりと切るのがポイントです。

【ビール・日本酒】里芋とツナのサラダ



里芋＆クリームチーズの意外なコンビが、おいしいサラダに大変身！ 粗びき黒コショウを効かせることで、お酒にバッチリと合うおつまみになります。パンにはさんで、サンドイッチにアレンジしてもOKです。

【ワイン】トマトとクリームチーズのカナッペ



カリッと香ばしく焼いたバゲットに、トマトとクリームチーズをのせたオシャレなカナッペです。一口頬張ると、オリーブオイルとニンニクの香りが鼻から抜け、奥行きのある味わいを堪能できます。お好みでバゲットの厚みを変えるのもアリです。

■クリームチーズは冷凍保存でフレッシュさをキープ
水分が多く傷みやすいクリームチーズは、開封後1週間程度で使い切るのが目安です。

使い切れない場合は、余った分を冷凍保存するのがおすすめ。小分けにしてラップでぴったり包み、保存袋に入れて冷凍庫へ入れましょう。こうすることで、約3〜4週間保存可能です。

解凍は冷蔵庫でゆっくり行うのがポイント。分離しにくく、なめらかな食感を保てます。

冷凍ストックしておけば、おつまみ作りにもサッと使えて便利。上手に活用してみてください。
(Lily-bono)