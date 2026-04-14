ラ・リーガ 25/26の第31節 レバンテとヘタフェの試合が、4月14日04:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。 レバンテはイバン・ロメロ（FW）、カルロス・エスピ（FW）、ホンアンデル・オラサガスティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、ルイス・バスケス（FW）、ルイス・ミジャ（MF）らが先発に名を連ねた。 前