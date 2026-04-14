ラ・リーガ 25/26の第31節 レバンテとヘタフェの試合が、4月14日04:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはイバン・ロメロ（FW）、カルロス・エスピ（FW）、ホンアンデル・オラサガスティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、ルイス・バスケス（FW）、ルイス・ミジャ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

56分、ヘタフェが選手交代を行う。ルイス・バスケス（FW）からマリオ・マルティン（MF）に交代した。

62分、レバンテが選手交代を行う。パブロ・マルティネス（MF）からカルロス・アルバレス（MF）に交代した。

63分、レバンテが選手交代を行う。ユーゴ・ラグーバー（MF）からケルビン・アリアーガ（MF）に交代した。

70分、ヘタフェは同時に2人を交代。エイドリアン・リソ（FW）、アブデル・アブカル（DF）に代わりベリコ・ビルマンチェビッチ（MF）、ダビンチ（DF）がピッチに入る。

79分、レバンテは同時に2人を交代。ホンアンデル・オラサガスティ（MF）、Tunde Kareem（FW）に代わりビクトル・ガルシア（DF）、エタ・エヨング（MF）がピッチに入る。

83分、ついに均衡が崩れる。レバンテのマヌ・サンチェス（MF）のアシストからカルロス・エスピ（FW）がヘディングシュートが生まれレバンテが先制する。

86分、ヘタフェは同時に2人を交代。キコ・フェメニア（DF）、ジェネ（DF）に代わりアブ・カマラ（FW）、セバスティアン・ボセリ（DF）がピッチに入る。

87分、レバンテが選手交代を行う。カルロス・エスピ（FW）からアラン・マトゥロ（DF）に交代した。

90+1分にヘタフェのザイド・ロメロ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

以降は試合は動かず、レバンテが1-0で勝利した。

なお、レバンテは11分にカルロス・エスピ（FW）、90+3分にイバン・ロメロ（FW）に、またヘタフェは46分にルイス・バスケス（FW）、58分にジェネ（DF）、78分にドミンゴス・ドゥアルテ（DF）、80分にキコ・フェメニア（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-14 06:30:12 更新