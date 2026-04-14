Number_i岸優太 Number_iの岸優太が出演する、「ワールド オブ ハイアット」新ブランドムービー「Be More Signature（もっと、ここでしか味わえない）」篇が14日、特設WEBページで公開で公開された。ハイアットは、2024年より実施しているロイヤルティプログラム「ワールド オブ ハイアット」のキャンペーンの一環として、Number_iの岸優太が出演する新ブランドムービー「Be More Signature（もっと、ここでしか味