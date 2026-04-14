熊本地震の発生から、14日で10年。同県出身の阪神・大竹が、故郷に勇気を与え続けることを誓った。当時は早大3年で東京に住んでおり、直接的な被害は免れたものの、避難所生活を強いられた知人もいた。どれだけ時間が流れても、傷が癒えない県民もいる。自身の活躍で、少しでも心に灯をともしたい。「地元に帰るたび、応援してくれている人が多くいると感じる。自分のプレーで明るいニュースを届けたい、と頭の片隅にはある」