「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）4月11日（土）放送は2本立て。第10回「アンガールズ田中の勝手にお悩み先生」後編では、ヤーレンズ（楢原真樹、出井隼之介）、第14回「腐り芸人セラピー」後編では金の国（渡部おにぎり、桃沢健輔）、2組の悩みが丸裸に！【動画】「必ず何かをやらかします」インパルス板倉、相方・堤下にそっくりな後輩芸人に警告金の国おにぎりは、インパルス堤下！？“腐り芸人三銃士”の岩井勇気（ハライ