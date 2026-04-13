「必ず何かをやらかします」インパルス板倉、相方・堤下にそっくりな後輩芸人に警告：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）4月11日（土）放送は2本立て。第10回「アンガールズ田中の勝手にお悩み先生」後編では、ヤーレンズ（楢原真樹、出井隼之介）、第14回「腐り芸人セラピー」後編では金の国（渡部おにぎり、桃沢健輔）、2組の悩みが丸裸に！
【動画】「必ず何かをやらかします」インパルス板倉、相方・堤下にそっくりな後輩芸人に警告
“腐り芸人三銃士”の岩井勇気（ハライチ）、板倉俊之（インパルス）、徳井健太（平成ノブシコブシ）は、金の国の腐りをチェック。
コンビの悩みは「2人の熱量にズレがある」。早く売れて金持ちになり「いい時計つけたりいい車に乗ったりしたい」というおにぎりに対し、桃沢は「生活できれば良くない？」「目の前のことをコツコツ頑張る」「都心を離れて暮らせたら」とコンビでの仕事も消極的。
岩井から「一人で頑張ればいいじゃん」と言われると、おにぎりは「一人で行っても面白くない可能性が高い」と反論。MC陣も腐り芸人からも「そんなことないよ」と言われるが、渡部は「ちょっと一回落ち着きましょう」と謎の発言をし、劇団ひとりから「お前がな」といなされる。
桃沢としては、売れたいならおにぎり一人で頑張ればいいと、桃沢がネタを書きおにぎりがR-1決勝3位と結果も出しているのだが…
おにぎりには「すぐ人に嫌われる」との問題が！？
すると、事務所の先輩でもある岩井が「他人から見ているイメージと自分が抱いているイメージが全然違うんですよ」と切り出す。
先程の「一回落ち着きましょう」も「自分が一番俯瞰の位置にいると思っちゃってる。だから外側からつっこもうとしちゃう」「自分を高く見積もっちゃうその乖離がすごいある」と、客観視が出来ていないことを指摘。
これを聞いた矢作兼（おぎやはぎ）も、「確かに。坊主頭でこういう顔の割には、お寿司屋さんで暴力振るう兄弟子みたい」と納得する。
岩井は、フォルム的には、同事務所のハライチ澤部やハナコ岡部のラインになれるように見えるが「全然違う」と。澤部は、トークも上手く頭もよく面白く「“自分がイジる側の人間だ”ってなってもおかしくないのに、一切出さないですよ」と相方を例に出し、おにぎりにはそれが出来てないのだという。
続けて、岩井は「自分がどう見られてるかのわからなさと、自分の高い位置に置いてるって感じは、堤下さんと全く一緒」と、板倉の相方でもあるインパルスの堤下敦の名前をあげる。
板倉も「途中からそう見えてきたもん」と。さらに、自分と桃沢は考え方が似ているところもあることから、「彼（おにぎり）は必ず何かをやらかします。必ずです！」と断言する。
しかも、おにぎりは、堤下と同じ武相高校の硬式野球部出身だと判明。板倉はのけぞるほど驚き、「お前、体乗っ取っただろ！ 堤下ですよ！こいつ！」と正体（？）を暴く！ 板倉の発言に対するリアクションも、堤下にそっくりなのだという。
さらに、酒を飲むと「超上機嫌になります」というおにぎりに、板倉は相方と姿を重ね「生配信をやらすな。ず〜っと残るぞ！その映像」と警告する。
さらに、この企画ではおなじみの徳井の熱血指導に対しても…
かわいげのない目つきのおにぎり。
桃沢は、おにぎりにもいいところがある、3人からの助言を自分が言って聞かせるなどフォローするが、板倉は「これは不可能なんですよ。桃沢、まずお前がぶっ壊れるぞ」と経験者ならではの言葉を。これらを踏まえて、おにぎりの性格の悪さを活かし「カメラの前では性格の悪さを笑いにする」という解決策を提示する。おにぎりに出来るのか！？
一方、桃沢にも問題が！お金目的で出演したイベントを巡って、板倉が「元気でな」と決別宣言！？
この他、「アンガールズ田中の勝手にお悩み先生」では、ヤーレンズの悩みを掘り下げる。「M-1グランプリ」3年連続決勝進出の実力派だが、信用しあえるスタッフがいない！？ 田中先生は、ヤーレンズと同じ事務所の先輩でもある若き日のオードリーを例に挙げつつ、「ドッキリをかけてもらえ！」と提言。大声リアクションで覚醒するか！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】「必ず何かをやらかします」インパルス板倉、相方・堤下にそっくりな後輩芸人に警告
金の国おにぎりは、インパルス堤下！？
“腐り芸人三銃士”の岩井勇気（ハライチ）、板倉俊之（インパルス）、徳井健太（平成ノブシコブシ）は、金の国の腐りをチェック。
コンビの悩みは「2人の熱量にズレがある」。早く売れて金持ちになり「いい時計つけたりいい車に乗ったりしたい」というおにぎりに対し、桃沢は「生活できれば良くない？」「目の前のことをコツコツ頑張る」「都心を離れて暮らせたら」とコンビでの仕事も消極的。
岩井から「一人で頑張ればいいじゃん」と言われると、おにぎりは「一人で行っても面白くない可能性が高い」と反論。MC陣も腐り芸人からも「そんなことないよ」と言われるが、渡部は「ちょっと一回落ち着きましょう」と謎の発言をし、劇団ひとりから「お前がな」といなされる。
桃沢としては、売れたいならおにぎり一人で頑張ればいいと、桃沢がネタを書きおにぎりがR-1決勝3位と結果も出しているのだが…
おにぎりには「すぐ人に嫌われる」との問題が！？
すると、事務所の先輩でもある岩井が「他人から見ているイメージと自分が抱いているイメージが全然違うんですよ」と切り出す。
先程の「一回落ち着きましょう」も「自分が一番俯瞰の位置にいると思っちゃってる。だから外側からつっこもうとしちゃう」「自分を高く見積もっちゃうその乖離がすごいある」と、客観視が出来ていないことを指摘。
これを聞いた矢作兼（おぎやはぎ）も、「確かに。坊主頭でこういう顔の割には、お寿司屋さんで暴力振るう兄弟子みたい」と納得する。
岩井は、フォルム的には、同事務所のハライチ澤部やハナコ岡部のラインになれるように見えるが「全然違う」と。澤部は、トークも上手く頭もよく面白く「“自分がイジる側の人間だ”ってなってもおかしくないのに、一切出さないですよ」と相方を例に出し、おにぎりにはそれが出来てないのだという。
続けて、岩井は「自分がどう見られてるかのわからなさと、自分の高い位置に置いてるって感じは、堤下さんと全く一緒」と、板倉の相方でもあるインパルスの堤下敦の名前をあげる。
板倉も「途中からそう見えてきたもん」と。さらに、自分と桃沢は考え方が似ているところもあることから、「彼（おにぎり）は必ず何かをやらかします。必ずです！」と断言する。
しかも、おにぎりは、堤下と同じ武相高校の硬式野球部出身だと判明。板倉はのけぞるほど驚き、「お前、体乗っ取っただろ！ 堤下ですよ！こいつ！」と正体（？）を暴く！ 板倉の発言に対するリアクションも、堤下にそっくりなのだという。
さらに、酒を飲むと「超上機嫌になります」というおにぎりに、板倉は相方と姿を重ね「生配信をやらすな。ず〜っと残るぞ！その映像」と警告する。
さらに、この企画ではおなじみの徳井の熱血指導に対しても…
かわいげのない目つきのおにぎり。
桃沢は、おにぎりにもいいところがある、3人からの助言を自分が言って聞かせるなどフォローするが、板倉は「これは不可能なんですよ。桃沢、まずお前がぶっ壊れるぞ」と経験者ならではの言葉を。これらを踏まえて、おにぎりの性格の悪さを活かし「カメラの前では性格の悪さを笑いにする」という解決策を提示する。おにぎりに出来るのか！？
一方、桃沢にも問題が！お金目的で出演したイベントを巡って、板倉が「元気でな」と決別宣言！？
この他、「アンガールズ田中の勝手にお悩み先生」では、ヤーレンズの悩みを掘り下げる。「M-1グランプリ」3年連続決勝進出の実力派だが、信用しあえるスタッフがいない！？ 田中先生は、ヤーレンズと同じ事務所の先輩でもある若き日のオードリーを例に挙げつつ、「ドッキリをかけてもらえ！」と提言。大声リアクションで覚醒するか！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！