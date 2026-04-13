飼い主さんに撫でられるのがあまりにも気持ち良かったそうで...？撫でた後に見せた猫の想定外な行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で39万回表示を突破し、「一緒の空間にいるだけで気持ちよくなっちゃうって」「かわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：撫でるのをやめたのに、『余韻』が残っていたようで…猫が見せた『可愛すぎる行動』】 もう撫で