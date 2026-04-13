飼い主さんに撫でられるのがあまりにも気持ち良かったそうで...？撫でた後に見せた猫の想定外な行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万回表示を突破し、「一緒の空間にいるだけで気持ちよくなっちゃうって」「かわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：撫でるのをやめたのに、『余韻』が残っていたようで…猫が見せた『可愛すぎる行動』】

もう撫でていないのに...

Xアカウント「そばちゃん」に投稿されたのは、猫の『そばちゃん』。

飼い主さんがそばちゃんを少し撫でてあげると、嬉しかったそばちゃんが意外な行動をとったといいます。

もう撫でていないにもかかわらず、そばちゃんは手を曲げたり伸ばしたり空中をふみふみし始めたそう。とても気持ち良かったのでしょう。そばちゃんのふみふみは熱がこもっていて『ﾖｲｻﾖｲｻ』と、飼い主さんは表現するほどの力強さだったとか。そばちゃんはそのままへそ天をして、上を向いてリラックスしていたそう。しかし、ふと撫でられていないことに気づいたのか、不思議そうな顔で飼い主さんを見てきたといいます。

それでも気持ちよさの余韻に浸っているのか、再び手をふみふみし始めたそう。横を向いたまま空中をふみふみしていたそばちゃん。やはり撫でられていないことに気づいて、飼い主さんのほうを見てきたといいます。

二回も飼い主さんをチラ見してきたそばちゃん。きっと飼い主さんに撫でられるのが大好きなのでしょう。もしかしたら、そばちゃんの撫でてほしいというアピールだったかもしれませんね。

そばちゃんの可愛い反応に悶絶するXユーザーたち

撫でられていないのにふみふみしているそばちゃんを見た方たちから「余韻ﾖｲｻかわいすぎますね」「そばちゃんかわいいいいいいい」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「そばちゃん」では、そばちゃんの可愛くてユニークな姿がたくさん投稿されています。今日はいっぱい撫でてもらっていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「そばちゃん」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。