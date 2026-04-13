今年の春闘で、平均賃上げ額が「1万5011円」と過去最高水準となっていることが分かりました。ただ、物価高対策としては不十分だとして、労働組合ではさらなる上積みも求めていきたい考えです。県内の労働組合でつくる「連合長野」によりますと、今年の春闘でベースアップと定期昇給を合わせた平均賃上げは4月10日時点で「1万5011円」となり、過去最高水準だった去年をさらに1991円上回りました。連合長野根橋美津人会長「1