今年の春闘で、平均賃上げ額が「1万5011円」と過去最高水準となっていることが分かりました。

ただ、物価高対策としては不十分だとして、労働組合ではさらなる上積みも求めていきたい考えです。



県内の労働組合でつくる「連合長野」によりますと、今年の春闘でベースアップと定期昇給を合わせた平均賃上げは4月10日時点で「1万5011円」となり、過去最高水準だった去年をさらに1991円上回りました。





連合長野 根橋美津人会長「1万5000円」というのは例年からすると高い水準で推移しておりますが、いわゆる物価高を踏まえて生活できる賃金かということからするとまだまだという思いもございますし、これで短期で1年で終わるのではなくやはり賃金が上がり続けるということを私たちも重点を置いて取り組みを進めています。」企業によっては満額回答や、組合側の要求額以上の回答もあったといいます。連合長野 根橋美津人会長「今回は業種・業態にかかわらず、満額等々を受けた組合が多いというのが特徴かと思われる。今回、細部に見ていくと非製造業であっても満額回答受けたところが存在しておりますので、全体を通じてそうした賃金上げの流れが広がっているといった認識を持っているというような状況です。」まだ交渉が妥結していない企業では、引き続き上積みを求めていく方針です。