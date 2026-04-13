■台風4号(シンラコウ) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年4月13日18時45分発表気象庁 13日18時の実況種別    台風大きさ    大型強さ    猛烈な存在地域    マリアナ諸島中心位置    北緯12度55分 (12.9度)東経147度50分 (147.8度)進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)中心気圧    905 hPa中心付近