窓辺の猫ちゃんたちと、男の子が書いた優しいメッセージ。誰もがハッピーになる素敵な光景が反響を呼んでいます。話題の投稿は94万回以上表示され「不安を抱える人が多かったあのころ、息子さんの気持ちと行動力が尊すぎる。猫たちも息子さんもみんな幸せでありますように」「出窓で営業活動してる猫ちゃん達も可愛いし、小3で貼り紙作った息子くんもセンスありすぎて最高」「あのコロナ禍でほっこりささやかな思い出