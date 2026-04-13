窓辺の猫ちゃんたちと、男の子が書いた優しいメッセージ。誰もがハッピーになる素敵な光景が反響を呼んでいます。話題の投稿は94万回以上表示され「不安を抱える人が多かったあのころ、息子さんの気持ちと行動力が尊すぎる。猫たちも息子さんもみんな幸せでありますように」「出窓で営業活動してる猫ちゃん達も可愛いし、小3で貼り紙作った息子くんもセンスありすぎて最高」「あのコロナ禍でほっこりささやかな思い出ですね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：猫たちがくつろぐ出窓に貼られた『手書きのメッセージ』→内容を見ると…男の子がとった『素敵な行動』】

出窓の貼り紙にほっこり

Xアカウント「あすか●着物と猫とカネコ系●」に投稿されたのは、出窓でお客さんを待つ猫ちゃんたちの姿です。6年前のコロナ禍だった頃、投稿者さんの小学生の息子さんの学校が休校になりました。その時、隣のファミレスのお客さんに向けて、息子さんは窓に「ネコはここ・しゃしんOK」と書いた貼り紙をして、猫ちゃんたちを見てもらっていたそうです。

子どもの可愛らしい文字とともに、出窓には可愛い猫ちゃんたちがいて、ファミレスのお客さんは喜んでスマホで写真を撮っていたといいます。これは、猫ちゃんたちを見ずにはいられませんね。貼り紙は3ヶ月で破れてしまったそうですが、今も猫ちゃんたちは出窓で営業活動をして、お客さんたちにちやほやされているそうです。

優しい世界に「癒やされる」の声

息子さんと猫ちゃんの微笑ましいエピソードを見たXユーザーたちからは「サービス精神満点の猫もかわいいしえらい！みんな得しかしない！」「しゃしんもOKって書いてくれてたら、ついつい撮ってしまいますね」「イラストもめっちゃ可愛いです」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「あすか●着物と猫とカネコ系●」では、猫ちゃんたちの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「あすか●着物と猫とカネコ系●」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。