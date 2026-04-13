俳優の浅野ゆう子さんは4月12日、自身のInstagramを更新。足を骨折したタレントの松本明子さんの元へお見舞いで訪れたことを報告しました。【写真】浅野ゆう子＆入院中の松本明子のツーショット「胸がキュンキュンしてしまいました…」浅野さんは「先日…足を骨折してしまった 松本明子さん…ご迷惑かとも思いましたが、お見舞いに行ってきました大変な骨折です……」とつづり、松本さんとのツーショットを1枚投稿。マスクをした