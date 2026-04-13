「大変な骨折です……」浅野ゆう子、松本明子のお見舞いへ「泣いちゃいけないと思いながらも…」
俳優の浅野ゆう子さんは4月12日、自身のInstagramを更新。足を骨折したタレントの松本明子さんの元へお見舞いで訪れたことを報告しました。
【写真】浅野ゆう子＆入院中の松本明子のツーショット
また、「もの凄く大変な状況なのに、痛いの間違い無い状況なのに、普段通りに元気で明るくとても可愛い笑顔で わはは と笑いながら色々説明してくれて… 私が泣いちゃいけないと思いながらも… 胸がキュンキュンしてしまいました…」と、いつも通り明るく振る舞う松本さんの姿に胸を打たれたとのこと。
ファンからは、「浅野さんの優しいお心に私までほんわかしました」「お大事になさってくださいませ」「素敵な2ショットです！」「ゆう子さんの優しい笑顔が何よりの薬になった事でしょう」と、心配や励ましの声が集まっています。
(文:中村 凪)
【写真】浅野ゆう子＆入院中の松本明子のツーショット
「胸がキュンキュンしてしまいました…」浅野さんは「先日…足を骨折してしまった 松本明子さん…ご迷惑かとも思いましたが、お見舞いに行ってきました 大変な骨折です……」とつづり、松本さんとのツーショットを1枚投稿。マスクをした2人が寄り添い、浅野さんは松本さんの肩をそっと抱いています。車いすに座った松本さんの左足にはギプスが付けられており、痛々しさが伝わってくるようです。
ファンからは、「浅野さんの優しいお心に私までほんわかしました」「お大事になさってくださいませ」「素敵な2ショットです！」「ゆう子さんの優しい笑顔が何よりの薬になった事でしょう」と、心配や励ましの声が集まっています。
ディナーショーのオフショット披露自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開している浅野さん。3日の投稿では「蒲郡クラシックホテルにて ディナーショーを開催させていただきました」とつづり、ディナーショーのサポートメンバーとのオフショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)