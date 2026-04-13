元でんぱ組.incでタレントの最上もがさん（37）が2026年4月12日にXを更新し、「痩せすぎ！」などと意見してくる男性に対し、「お前の好みに合わせようとしてないです」と断じた。この投稿がSNS上で注目を集めている。「一般的にどう、とかいう話もどうでもいいです...」最上さんは12日、「私に『痩せすぎ！男はみんなぽっちゃりが好きだよ』って言ってくる男性（40代が多い）が定期的に湧いてくる」と明かした上で、「お前の好みに