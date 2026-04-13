元でんぱ組.incでタレントの最上もがさん（37）が2026年4月12日にXを更新し、「痩せすぎ！」などと意見してくる男性に対し、「お前の好みに合わせようとしてないです」と断じた。この投稿がSNS上で注目を集めている。

「一般的にどう、とかいう話もどうでもいいです...」

最上さんは12日、「私に『痩せすぎ！男はみんなぽっちゃりが好きだよ』って言ってくる男性（40代が多い）が定期的に湧いてくる」と明かした上で、「お前の好みに合わせようとしてないです」と断じた。

続けて「一般的にどう、とかいう話もどうでもいいです...」と不快感をあらわにし、「私は私自身が好きな体でいたいから鍛えてますし、最強のアンチエイジングだと思ってるから筋トレしてます」と説明。

最上さんは「アラフォーは手を抜いたらすぐ衰えます」と主張し、最後に「そうなったらどうせ離れるのにね」と皮肉を交えた。

この投稿に対し、「めちゃくちゃわかります」「自分が愛せる体型が良いよね」「自分が良いって思える身体が１番！」「心配の気持ちも少しあるのかもね」「人は他人に干渉しすぎるよね、わかる」「まだいるのかそんなやつ...」などの声が寄せられている。