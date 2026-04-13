読売テレビの音楽プロジェクト『音道楽』。そのライブイベント『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』が5月22日に開催されることが決定。その第1弾アーティストが発表された。【画像】『音道楽LIVE』の第一弾アーティスト昨年夏、音道楽プロジェクト初のライブイベント『音道楽LIVE2025』をグランキューブ大阪 メインホールで開催。キュウソネコカミ、FANTASTICS、礼賛が出演し好評を博した。2回目となる『音道楽LIVE2026〜初夏の宴