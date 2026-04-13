『音道楽LIVE』ロゴ（C）ytv

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　読売テレビの音楽プロジェクト『音道楽』。そのライブイベント『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』が5月22日に開催されることが決定。その第1弾アーティストが発表された。

【画像】『音道楽LIVE』の第一弾アーティスト

　昨年夏、音道楽プロジェクト初のライブイベント『音道楽LIVE2025』をグランキューブ大阪 メインホールで開催。キュウソネコカミ、FANTASTICS、礼賛が出演し好評を博した。

　2回目となる『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』には第1弾アーティストとして、11人組グローバルボーイズグループ・INIと指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ・＝LOVEの出演が決定した。また会場も昨年からスケールアップしたGLION ARENA KOBEに決定した。

　ライブのみならずトークコーナーをはじめとする独自企画を交えた、テレビ局が送るイベントならではの「ジャンルレスな対バン」で関西から音楽シーンを盛り上げる。

【イベント概要】
イベント名：『音道楽LIVE2026　〜初夏の宴〜』
日時：2026年5月22日（金）18：00開演(17：00開場)
会場：GLION　ARENA　KOBE
料金（税込）：S席1万2000円／A席9000円／SS席（アップグレード）17000円（S席から＋5000円でアップグレード）

【出演者】
INI
＝LOVE
ほか