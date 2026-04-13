読売テレビ『音道楽LIVE』5・22開催決定 第1弾アーティスト解禁 会場は昨年オープンした神戸の新アリーナ【概要＆出演者】
読売テレビの音楽プロジェクト『音道楽』。そのライブイベント『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』が5月22日に開催されることが決定。その第1弾アーティストが発表された。
【画像】『音道楽LIVE』の第一弾アーティスト
昨年夏、音道楽プロジェクト初のライブイベント『音道楽LIVE2025』をグランキューブ大阪 メインホールで開催。キュウソネコカミ、FANTASTICS、礼賛が出演し好評を博した。
2回目となる『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』には第1弾アーティストとして、11人組グローバルボーイズグループ・INIと指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ・＝LOVEの出演が決定した。また会場も昨年からスケールアップしたGLION ARENA KOBEに決定した。
ライブのみならずトークコーナーをはじめとする独自企画を交えた、テレビ局が送るイベントならではの「ジャンルレスな対バン」で関西から音楽シーンを盛り上げる。
【イベント概要】
イベント名：『音道楽LIVE2026 〜初夏の宴〜』
日時：2026年5月22日（金）18：00開演(17：00開場)
会場：GLION ARENA KOBE
料金（税込）：S席1万2000円／A席9000円／SS席（アップグレード）17000円（S席から＋5000円でアップグレード）
【出演者】
INI
＝LOVE
ほか
【画像】『音道楽LIVE』の第一弾アーティスト
昨年夏、音道楽プロジェクト初のライブイベント『音道楽LIVE2025』をグランキューブ大阪 メインホールで開催。キュウソネコカミ、FANTASTICS、礼賛が出演し好評を博した。
2回目となる『音道楽LIVE2026〜初夏の宴〜』には第1弾アーティストとして、11人組グローバルボーイズグループ・INIと指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ・＝LOVEの出演が決定した。また会場も昨年からスケールアップしたGLION ARENA KOBEに決定した。
【イベント概要】
イベント名：『音道楽LIVE2026 〜初夏の宴〜』
日時：2026年5月22日（金）18：00開演(17：00開場)
会場：GLION ARENA KOBE
料金（税込）：S席1万2000円／A席9000円／SS席（アップグレード）17000円（S席から＋5000円でアップグレード）
【出演者】
INI
＝LOVE
ほか