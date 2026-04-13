【マットアロー2号 ［コンバーチブル］】 4月17日 出荷予定 価格：5,940円 ウェーブは、プラモデル「マットアロー2号 ［コンバーチブル］」の出荷日が4月17日に決定したことを発表した。価格は5,940円。 本製品は、特撮「帰ってきたウルトラマン」に登場する「マットアロー2号」を、コンバーチブルキットで商品化したもの。